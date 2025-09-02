Açık 22.5ºC Ankara
AA 02.09.2025 08:17

Diyarbakır'da zehir taciri 14 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce son bir haftada uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirleri ile sokak satıcılarına yönelik 5 farklı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, takibe alınan bir ticari takside yapılan kontrollerde 34 bin 360 uyuşturucu hap, kentte uyuşturucu madde getirebileceğinden şüphelenilen bir kişiyle ilgili yapılan çalışmada da 2 kilo 260 gram kokain ele geçirildi, 20 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri olmak üzere 6'sı da serbest bırakıldı.

Diyarbakır Uyuşturucu Narkotik
