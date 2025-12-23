Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
Dünya
AA 23.12.2025 13:32

Filistin Tıbbi Yardım Derneği: İlaç eksikliği Gazze'de kronik hastalığı olanları tehdit ediyor

Filistin Tıbbi Yardım Derneği, Gazze Şeridi'nde kronik hastalığı olan kişilerin gerekli ilaçların bulunmaması ve İsrail'in tedavi için bölge dışına çıkmalarını engellemesi nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunlarının katlanarak artabileceği konusunda uyardı.

Filistin Tıbbi Yardım Derneği: İlaç eksikliği Gazze'de kronik hastalığı olanları tehdit ediyor
[Fotograf: AA]

Derneğin Müdürü Muhammed Ebu Afeş, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ürün girişini büyük oranda kısıtladığı bölgedeki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ortopedi ameliyatlarının yüzde 99'unda malzeme eksikliği yaşandığını belirten Ebu Afeş, bu durum nedeniyle ameliyatların tamamen durduğunu kaydetti.

Ebu Afeş, Gazze Şeridi'nde kronik hastalığı olan kişilerin gerekli ilaçların bulunmaması ve İsrail'in tedavi için bölge dışına çıkmalarını engellemesi nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunlarının katlanarak artabileceği konusunda uyardı.

Filistinli yetkili herhangi bir tarih aralığı vermeksizin bölgede 1200 Filistinli hastanın ilaç olmadığı ve tedavi için yurt dışına çıkamadıkları için hayatını kaybettiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de Temmuz 2024- Kasım 2025 döneminde tıbbi tahliye bekleyen 1092 hastanın yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı ise hastanelerdeki ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının kritik seviyelere gerilediği uyarısında bulunarak, ilaçlarda yüzde 52, tıbbi malzemelerde yüzde 71'lik eksiklik yaşandığını duyurmuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor, ilaç ve sağlık malzemelerinin girişini de kısıtlıyor.

Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
OKUMA LİSTESİ