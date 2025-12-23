Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
Dünya
AA 23.12.2025 13:22

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskın ve saldırılarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde evlere baskın düzenledi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Tulkerim'de 8, Kalkilya'da 1, El Halil'de 22, Beytüllahim'de ise 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırdığı belirtilen açıklamada, söz konusu baskın ve saldırıların İsrail'in, Filistinlilere yönelik günlük "sistematik baskı politikasının" bir parçası olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanların güvenliğinden tamamen İsrail’in sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına alıkonulanların durumunu izleme ve Filistinlilere yönelik süregelen ihlallerin durdurulması için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail Batı Şeria
