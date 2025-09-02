Açık 25.8ºC Ankara
TRT Haber-AA 02.09.2025 08:02

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın: 17 iş yeri zarar gördü

İstanbul Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan yangın çok sayıda iş yerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 17 iş yeri zarar gördü.

Ticaret merkezinin 10. adasında plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın bitişiğindeki iş yerlerine de sıçradı.

 

Zaman zaman ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın sırasında bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Burada 7 bin 200 işyeri var, böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

