AA 02.09.2025 01:54

Drift atan sürücüye 47 bin lira ceza kesildi

İstanbul Büyükçekmece'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 47 bin 385 lira para cezası kesildi.

Drift atan sürücüye 47 bin lira ceza kesildi
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos'ta Başkent Caddesi'nde bir sürücünün aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü M.B.T. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak” ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 47 bin 385 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan M.B.T'nin sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Drift İstanbul Trafik
