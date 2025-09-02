Açık 28.1ºC Ankara
AA 02.09.2025 10:09

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Vurucu yönetimindeki otomobil, Demirci-Salihli kara yolu Yeşildere mevkisinde Yusuf Duman idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada araçta yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan incelemede sürücülerden Yusuf Duman ve yolculardan Süleyman Bilgin ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mustafa Vurucu ile Harun Duman sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manisa Trafik Kazası
