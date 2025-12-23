Hindistan'da hava kirliliğinin yol açtığı sis, uçuşlarda aksaklıklara neden oldu

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi ve çevresinde hava kirliliği "şiddetli" seviyede seyretmeye devam ediyor.

Hükümete bağlı Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu (CPCB) verileri, başkentte sabah saatlerinde ölçülen Hava Kalitesi Endeksinin (AQI) 414 olduğunu gösterdi.

Hava kirliliğinin yol açtığı yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin neredeyse sıfıra kadar düşmesi, hava trafiğinde aksaklıklara neden oldu.

Sis nedeniyle en az 10 uçuş iptal edildi, 200'den fazla uçuş rötar yaptı.

Yetkililer, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle uçuşlardaki aksamaların sürebileceği uyarısında bulundu.

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı ile rüzgar hızının düşük seyretmesi nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu durum, bölgede çeşitli solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.