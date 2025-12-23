Alzheimer başlamadan tedavi edilebilir

Bilim dünyası, modern tıbbın en büyük bilmecelerinden biri olan Alzheimer hastalığına karşı devrim niteliğinde bir adım attı. Northwestern Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği NU-9 adlı yeni ilaç, hastalığın yıkıcı etkileri henüz ortaya çıkmadan süreci durdurmayı başardı. Alzheimer ile mücadelenin temel anahtarının hastalığı en erken evrede yakalamak olduğunu savunan uzmanlar, bu yeni ilacın beyindeki zehirli proteinlerin birikmesini engelleyerek zihinsel çöküşün önüne geçtiğini gözlemledi.

Araştırmanın odağında, beyinde plak oluşumuna yol açan ve sinir hücrelerine saldıran zehirli moleküller yer alıyor. Fare modelleri üzerinde yapılan deneylerde, NU-9 ilacının bu zararlı molekülleri temizleyerek beynin destek hücrelerini sağlıklı ve sakin bir durumda tuttuğu görüldü. Nörobiyolog William Klein’ın "çarpıcı" olarak nitelendirdiği bu sonuçlar, sadece bir tedavi umudu sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hastalığın belirtiler ortaya çıkmadan on yıllar önce nasıl başladığına dair gizemli bir haritayı da aydınlatıyor.

Bu keşfin asıl heyecan verici yanı, Alzheimer'ı henüz bir hafıza kaybına dönüşmeden engelleme potansiyeli taşıması. Uzmanlar, şimdiye kadar pek çok klinik deneyin başarısız olmasının nedenini tedavilere çok geç başlanmasına bağlıyor. NU-9 ise tıpkı kalp hastalıklarını önlemek için kullanılan kolesterol ilaçları gibi, belirtiler başlamadan önce riskli bireylerde koruyucu bir kalkan olarak kullanılabilecek. Eğer devam eden testler başarıyla sonuçlanırsa, gelecekte yapılacak basit bir kan testiyle Alzheimer riski taşıdığı anlaşılan kişiler, zihinlerini bu ilaçla koruma altına alabilecekler.