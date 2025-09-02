Açık 25.7ºC Ankara
AA 02.09.2025 10:01

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın 2. gününde

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına 2. günde havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın 2. gününde

Pınardere Mahallesi'nde dün zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına ekipler gece boyunca müdahale etti.

Arazisinin sarp ve engebeli olması nedeniyle müdahale zaman zaman zorlaştı.

Çalışma esnasında 2 itfaiyeci ile 1 orman işçisi yaralandı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Pınardere Mahallesi'nde dün çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonundaki tadilat esnasında spiraldan kaynaklandığını belirtmişti.

