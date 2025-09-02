Açık 29.9ºC Ankara
AA 02.09.2025 13:09

Şırnak'ta orman ve örtü yangını

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde çıkan örtü ve orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Şırnak'ta orman ve örtü yangını

Bestler Dereler bölgesinin Uğur ve Sivri Tepe mevkiinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 20 personel, pikap ve 3 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, jandarmaya ait helikopter de havadan destek veriyor.

Şırnak Valisi Birol Ekici, gazetecilere, sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde orman yangını çıktığını belirterek, "Orada arkadaşlarımız kahramanca mücadele veriyor. Yangın kısa sürede söndürülecek." dedi.

Şırnak Orman Yangını
