Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yoğun sis: Selimiye Camii gözden kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de sabah erken saatlerde başlayan sis, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte, görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düşerken, Selimiye Camii de gözden kayboldu.
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor.
Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte zorlandı.
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.
Kentin simgesi Selimiye Camii sis altında gözden kayboldu. Tarihi köprüler siste güzel görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sis öğleden sonra etkisini kaybedecek.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Hava Sıcaklıkları
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