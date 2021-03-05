Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Bölgelerde hava

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Edirne 19°C Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 15°C Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 18°C Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli 18°C Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

Afyonkarahisar 16°C Az bulutlu

Denizli 21°C Az bulutlu

İzmir 20°C Az bulutlu ve açık

Manisa 20°C Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

Adana 22°C Parçalı ve az bulutlu

Antalya 21°C Az bulutlu

Hatay 18°C Parçalı bulutlu

Isparta 18°C Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

Ankara 16°C Az bulutlu

Çankırı 16°C Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 18°C Az bulutlu

Nevşehir 12°C Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

Bolu 17°C Parçalı ve az bulutlu

Düzce 21°C Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu 17°C Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 14°C Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya 18°C Parçalı ve az bulutlu

Rize 13°C Parçalı bulutlu

Samsun 16°C Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 12°C Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkâri ve Van çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinin karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum 4°C Parçalı bulutlu

Hakkari 4°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yoğun olması bekleniyor.

Kars 5°C Parçalı bulutlu

Van 5°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

Diyarbakır 16°C Parçalı bulutlu

Gaziantep 17°C Parçalı, zamanla az bulutlu

Siirt 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmutlu

Şanlıurfa 19°C Parçalı, zamanla az bulutlu