Meteoroloji'den kar, buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde ise yer yer yoğun kar ve buzlanma bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Bölgelerde hava
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Edirne 19°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 15°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 18°C Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli 18°C Parçalı ve az bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
Afyonkarahisar 16°C Az bulutlu
Denizli 21°C Az bulutlu
İzmir 20°C Az bulutlu ve açık
Manisa 20°C Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
Adana 22°C Parçalı ve az bulutlu
Antalya 21°C Az bulutlu
Hatay 18°C Parçalı bulutlu
Isparta 18°C Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
Ankara 16°C Az bulutlu
Çankırı 16°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 18°C Az bulutlu
Nevşehir 12°C Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
Bolu 17°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 21°C Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 17°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 14°C Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya 18°C Parçalı ve az bulutlu
Rize 13°C Parçalı bulutlu
Samsun 16°C Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 12°C Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkâri ve Van çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinin karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum 4°C Parçalı bulutlu
Hakkari 4°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yoğun olması bekleniyor.
Kars 5°C Parçalı bulutlu
Van 5°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
Diyarbakır 16°C Parçalı bulutlu
Gaziantep 17°C Parçalı, zamanla az bulutlu
Siirt 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmutlu
Şanlıurfa 19°C Parçalı, zamanla az bulutlu
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