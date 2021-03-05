Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 07:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı, hayvanlar da güvenli alanlara taşındı.
Karahıdır Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depo henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangına 7 itfaiye aracı, 3 kepçe ile 20 itfaiye personeli müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara nakledildi.
Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Saman balyalarındaki içten yanmanın birkaç gün sürebileceği aktarıldı.
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