Başakşehir'de bir sitede, Emrullah K. ile eşi Nebahat K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrullah K. sitenin bahçesinde eşinin başına ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Nebahat K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin daha önce boşandığı 2 yıl önce tekrar evlendiği öğrenildi. Polis ekipleri, Emrullah K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.