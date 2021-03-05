Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Başakşehir'de bir sitede, Emrullah K. ile eşi Nebahat K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Emrullah K. sitenin bahçesinde eşinin başına ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Nebahat K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin daha önce boşandığı 2 yıl önce tekrar evlendiği öğrenildi. Polis ekipleri, Emrullah K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kadına Şiddet İstanbul
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