Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 08:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA-İHA
Araçlar kara gömüldü, 215 yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Hakkari'de beklenen kar yağışı başladı. Etkili olan yoğun kar nedeniyle 215 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Hakkari'de başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
[Fotoğraf: DHA]
Birçok bölgede ulaşım aksarken, park halindeki araçlar da adeta kara gömüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari mekeze bağlı 20 köy, 54 mezra, Yüksekova ilçesinde 57 köy, 77 mezra, Şemdinli ilçesinde 1 köy, 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: DHA]
Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Kar yağışının bölgede aralıklarla sürmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
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