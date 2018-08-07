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Edirne'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Edirne Keşan'da ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Edirnede trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şahin Bayraktar'ın kullandığı panelvan, Beyendik beldesi girişinde Muammer Gülverin idaresindeki  otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Gülverin ile aynı araçtaki Mustafa Yergök  ve Adem Dak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler, olay yeri incelemesinin ardından, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Panelvanda sıkışan sürücüsü Bayraktar ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bayraktar, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hatanesi'ndeki müdahalenin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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