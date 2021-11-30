Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gizemnur S'nin kullandığı otomobil, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü girişinde, Gökhan B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Savrulan otomobiller, daha sonra köprü bariyerlerine çarptı.
Kazada sürücü Gökhan B. ve yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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