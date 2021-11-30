Areda Survey tarafından 19-22 Kasım tarihleri arasında 1100 kişi ile gerçekleştirilen “Çay mı, kahve mi?” araştırması, Türkiye’nin içecek seçimini masaya yatırdı.

Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Computer Aided Web Interviewing) ile yapılan araştırmada, kimilerinin içmekten büyük keyif aldığı kimilerinin ise ihtiyaç olarak gördüğü bu içecekler karşılaştırıldı.

Araştırmaya göre, Türk halkının çayı kahveye tercih ettiği belirtildi.

[Grafik: TRT Haber]

"Türk halkının yüzde 87,8'i çay tüketiyor"

Araştırmada, “En çok çay mı kahve mi tüketiyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 87,8 çay cevabını verirken, yüzde 12,2 "Kahve" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Harvard Üniversitesinde yapılan bir araştırma, düzenli çay içenlerin bağışıklık sisteminin, ortalama bir insandan 5-6 kat daha kuvvetli olduğunu ortaya koydu. Milano Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre de günde 3 fincan kahve içmek karaciğer kanseri riskini yüzde 50'ye kadar azaltabiliyor. ABD'de yapılan bir başka araştırma ise çok içilen kahvenin zararlı olduğunu gösteriyor. Bu araştırmaya göre haftada 28 fincandan çok kahve içilmesi önerilmiyor.

Grafik: Şeyma Özkaynak