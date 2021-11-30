Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Altındağ'da suç örgütüne düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyelerinin Karapürçek'te esnafa baskı yaparak haraç topladıklarını, kokoreç tezgahı ve büfe gibi birçok iş yerinin işletmesini ele geçirdiklerini ve bazı iş yerlerini kurşunladıklarını belirledi.
Daha önce yargılandıkları adam öldürme suçundan cezaları kesinleşen suç örgütü elebaşı G.A. ve örgüt yöneticisi Ü.Ç'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunun tespiti üzerine, eş zamanlı olarak 7 ev, 5 iş yeri ve 1 çiftlik evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 'akrep' diye tabir edilen otomatik tabanca ve çok sayıda değişik çaplarda fişek ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Boşanma aşamasında eşini sakat bırakan şüpheliye hapis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz