Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boşanma aşamasında eşini sakat bırakan şüpheliye hapis
[Fotoğraf: AA]
Boşanma aşamasındaki karısını sakat bırakan sanık 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Şişli'de, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak sakat bırakan tutuklu sanık Samet Mutlu, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya mağdur ve müdahil Sabiha Mutlu ile annesi Sevgül Bircan da katıldı.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet
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