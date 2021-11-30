İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan plaka ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen tırda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tırın dorsesini sardı. Alev topuna dönen tır için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Düzce Gümüşova Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın alevlere teslim olan dorsesi tamamen yandı.

Aracın alev topuna döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.