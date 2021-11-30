Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Rüzgardan yürüyemeyen öğrenciye polis yardım etti
İzmir'de bir ilköğretim okulu önünde görev yapan trafik polisi, şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi okuluna kavuşturdu.
İzmir'de sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir öğrenci yürümekte zorlandı.
Bayındır ilçesindeki Dörteylül İlköğretim Okulu önünde görev yapan polis memuru, minik öğrenciyi kucağına alarak önce yolun karşısına geçirdi daha sonra da okula güvenli şekilde girmesini sağladı.
Polis memurunun "yürekleri ısıtan bu davranışı" Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da "Beraber sevinir, beraber hüzünlenir, zorlukları beraber aşmayı biliriz" ifadeleriyle paylaşıldı.
Beraber sevinir, beraber hüzünlenir, zorlukları beraber aşmayı biliriz..— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 30, 2021
İzmir pic.twitter.com/JvrJSqBTwp
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