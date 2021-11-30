İstanbul'da Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönü Beylerbeyi katılım, Aksaray Valide Sultan Camisi önü ve Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal ışıklarda kurulan kontrol noktalarında olumsuz hava şartları nedeniyle saat 18.00'e kadar trafiğe çıkmaları yasaklanan, motosiklet ve elektrikli scooterlara yönelik denetim yapıldı.

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Yasağa uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Motosikletler de çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis, sürücülere otoparka çekilen motosikletlerini saat 18.00'den sonra alabileceklerini söyledi.