Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar devam edecek.

Yarın rüzgarın, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli, yer yer hamleli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması ve soba zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

Duyuruda, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.