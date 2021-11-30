Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 14:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
47 farklı suçtan 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da 47 farklı suçtan aranan ve hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 yaşındaki Daver Gülsüm yakalandı.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen Daver Gülsüm'ü durdurup, Genel Bilgi Taraması (GBT) ve risk analiz çalışması yaptı.
Gülsüm'ün silahlı yağma, nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, silahlı yol kesme ve kasten yangın çıkartma gibi 47 farklı suçlardan arandığı ve hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Gülsüm, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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