Türkiye
Edirne'de tırda 450 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
24 Nisan 2019 Çarşamba 12:33 - Son Güncelleme 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:48
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir tırda 450 kilogram skunk bulundu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında takip edilen bir tırda, arama yapıldı.
Aramada, 450 kilogram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili tır şoförü S.L. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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