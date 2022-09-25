Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de tankere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Edirne'de sulama tankerine arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Edirne'de S.K. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı'nda refüjlerdeki çimleri sulayan belediyenin sulama tankerine arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü S.K. ve 3 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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