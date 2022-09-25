Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 02:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Emul, M.K. idaresindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arif Emul, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan alkollü olduğu iddia edilen cip sürücüsü M.K. ise polisler tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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