Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 01:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen yaya yaşamını yitirdi.
Eskişehir'de Süleyman C. idaresindeki otomobil, Orta Mahalle Sarıcakaya Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hakan Çobanoğlu'na çarptı.
Kazada Çobanoğlu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Süleyman C. gözaltına alındı.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
Son Haberler
- 02:29
- 02:21
- 00:53
- 00:24
- 00:19
Sıradaki Haber
Kars'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz