Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 00:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Sahara Geçidi ve Ilgar Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle, deniz seviyesinden 2640 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi ile 2550 rakımlı Ilgar Dağı’nın zirvesi, beyaza büründü.
Ilgar Dağı Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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