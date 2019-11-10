Türkiye
Edirne'de aniden bastıran sağanak sürücüleri zorladı10 Kasım 2019 Pazar 22:48 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 22:48
Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Edirne'de aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Su birikintileri oluşan mevkilerde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Sağanak yarın sabaha kadar sürecek
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar ara ara devam edeceğinin ön görüldüğünü aktardı.
Kaynak: AA