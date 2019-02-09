Alınan bilgiye göre, Edirne Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K'nin kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 13 kişi yakalandı, 1 şişme bot ele geçirildi.

Ekipler aynı mevkide H.Ş'nin yönetimindeki araçta ise Pakistan uyruklu 13 kişi tespit etti. Bu araçta da şişme bot bulundu.

İlçe girişinde durdurulan A.G. idaresindeki araçta ise 6 Suriye uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili sürücüler H.Ş, A.G ve B.K gözaltına alındı.

Kaynak: AA