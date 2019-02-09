Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tütün mamulleri paketleri üzerindeki sağlık uyarı mesajlarının kapladığı alanı yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkardıklarını söyledi. Pakdemirli, “Paket üzerinde yer alan resimli sağlık uyarıları setinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

“Tütün mamulü paketlerin cazibesini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz”

Düz paket uygulamasıyla tütün mamulü paketlerin cazibesi ve çekiciliğini ortadan kaldırmayı, tütünün reklam ve tanıtım etkisi doğuracak şekilde kullanımını engellemeyi, sağlık uyarılarının fark edilebilirliğini ve etkinliğini arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Pakdemirli, “Bu düzenlemeler ülkemiz tütün kontrolü uygulamaları açısından bir mihenk taşı niteliğindedir.” Diye konuştu.

Kaynak: AA