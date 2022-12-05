Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotograf: AA]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Ekiplerin denetiminde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen E.B ve Z.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.
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