Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi C.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen C.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Etiketler: Yunanistan FETÖ Sınır Güvenliği Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kars'ta kar ve buzlanma: Tırlar yolda kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz