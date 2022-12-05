İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta 10 yaşındaki Serabral Palsi hastası çocuk, ailesi ile gezmeye çıktı.

Aile dönüşte havanın soğuk olması nedeniyle yolda minibüs beklemeye başladı. Engelli çocuğun babası gelen dolmuşlara durmaları için el işaret yapsa da 3 dolmuş engelli pusetindeki çocuğu ve ailesini almadan yoluna devam etti.

Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından gelen minibüs çevredeki vatandaşların da tepkileri sonrasında engelli çocuğu ve ailesini araca aldı.

Aile duruma tepki gösterdi

Baba Esat Yalçın, bu durumun sürekli yaşandığını, engelli pusetinin arabada yer kapladığı için dolmuşçular tarafından alınmadıklarını belirterek, "Kanunda her toplu taşıma aracında engelliler için ayrılan bir yer bulunur. Ama maalesef biz bu hakkı kullanamıyoruz, bizden esirgiyorlar. Yetkililerin bu konuda görevlerini yerine getirmelerini rica ediyorum” dedi.