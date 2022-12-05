Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor
Denizli’de gece saatlerinde etkili olan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bazı bölgelerde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Havaların soğumasıyla birlikte Denizli’de birçok noktada sis etkili olmaya başladı.
Şehrin yüksek kesim ilçeleri kent merkezine oranla havanın kararmasıyla birlikte sise gömülürken, görüş mesafesi de oldukça düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Ulaşımda problem yaşayan sürücüler ilerlemede güçlük çekerek, araçlarını yol kenarına park etti. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 ile 30 metre arasında değişti, bazı bölgelerde ise 5 metreye kadar düştü.
Yetkililer, sürücüleri sis konusunda trafikte dikkatli olmalarını ve takip mesafesinin korunması konusunda uyardı.
Etiketler: Denizli
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