Havaların soğumasıyla birlikte Denizli’de birçok noktada sis etkili olmaya başladı.

Şehrin yüksek kesim ilçeleri kent merkezine oranla havanın kararmasıyla birlikte sise gömülürken, görüş mesafesi de oldukça düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Ulaşımda problem yaşayan sürücüler ilerlemede güçlük çekerek, araçlarını yol kenarına park etti. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 ile 30 metre arasında değişti, bazı bölgelerde ise 5 metreye kadar düştü.

Yetkililer, sürücüleri sis konusunda trafikte dikkatli olmalarını ve takip mesafesinin korunması konusunda uyardı.