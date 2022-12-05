Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Afyonkarahisar'da sabaha karşı etkili olmaya başlayan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Afyonkarahisar'da kara yolları bağlantı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi dolayısıyla araçlar dörtlü ışıklarını yakarak ilerledi.
Trafik ekipleri, sis ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sisin öğle saatlerinde etkisini yitireceğini bildirdi.
Etiketler: Afyonkarahisar Hava Durumu
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