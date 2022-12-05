Alibeyköy'de meydana gelen kazada İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada 33 kişi yaralandı. İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralıların ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve kaza yerinde yaralı kalmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen vinç ve çekici ile İETT otobüsünün kaldırılma çalışması ise sürüyor. Otobüsten gelen yoğun yakıt sızıntısı nedeniyle itfaiye alana köpüklü su sıktı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, tramvay ile çarpışan otobüsün savrularak yakınındaki bir araç ile otoparkta bulunan güvenlik kulübesine çarpması yer aldı.

Çarpmanın etkisiyle güvenlik kulübesinin devrilmesi ve içinden otopark görevlisinin aniden dışarı çıkması görüntüye yansıdı.

''Maalesef 33 hemşehrimiz yaralandı''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 33 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Alibeyköy Tramvay Durağı'nda meydana gelen trafik kazasında maalesef 33 hemşehrimiz yaralandı. Tedavileri devam eden hemşehrilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. dedi.

"Biz kulübeden zor çıktık"

Otopark görevlisi Selahattin Şahin, basın mensuplarına, tramvayın otobüsü ortadan ikiye böldüğünü gördüğünü söyledi.

Kaza sırasında kulübede olduklarını ve kendi canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Şahin, "Biz kulübeden zor çıktık. Allah bizi korudu" diye konuştu.

Görgü tanıklarından Melih Kartal ise çalışırken bir anda büyük bir ses geldiğini söyledi.

Deprem oluyor korkusuyla dışarı çıktıklarını ifade eden Kartal, "Geldiğimizde tramvay tam körük noktasından otobüse çarpıtmıştı. Yaralılar vardı. Hemen acil olarak ambulans ve itfaiyeyi aradık. Her iki araçta da yolcular vardı. Tramvay şoförü de yaralıydı" dedi.

"Sinyalizasyon sürekli bozuluyor"

Kaza bölgesinde esnaflık yaptığını belirten Bülent Kahveci de olaydan hemen sonra olay yerine geldiğini söyledi.

Otobüsün arkasında sıkışan bir vatandaşı itfaiyenin çıkarttığını dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Buranın böyle olacağı belliydi. Yaklaşık 10 gündür bu ışıklarda problem var, sürekli tamire geliyorlar. İstanbul'un en yoğun trafiğinin olduğu yerde ışıklı sistemle tramvay çalıştırılıyor. Burada tramvay geçiş yapacak, arabalar sıkışıyor. Arabaya yeşil yanıyor, tramvaya yeşil yanıyor. İki, üç günde bir ışıkları tamire geliyorlar. (Sinyalizasyon) Sürekli bozuluyor, son 10 gündür çok daha bozuk. Hatta İBB'nin kayıtlarında da vardır. Buranın sinyalizasyon arızalarına bakabilirler. Biz, burada oturan insanlarız. Gözümüzle gördüğümüz şeyler bunlar."