Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddiaya göre bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı.

Yatağın tutuşmasıyla yangın odayı sardı.

İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: İHA]

8 kişi dumandan etkilendi

Yangın sebebiyle hastanede yoğun duman oluştu. 8 kişi dumandan etkilendi.

Şikayetler üzerine dumandan etkilenen hastalar, acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]