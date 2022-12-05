Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 08:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da hastanede yangın: 8 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürürken, dumandan etkilenen 8 hasta da tedavi altına alındı.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddiaya göre bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı.
Yatağın tutuşmasıyla yangın odayı sardı.
İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı.
[Fotoğraf: İHA]
8 kişi dumandan etkilendi
Yangın sebebiyle hastanede yoğun duman oluştu. 8 kişi dumandan etkilendi.
Şikayetler üzerine dumandan etkilenen hastalar, acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
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