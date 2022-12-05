Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 08:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Karabük'te halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Karabük il merkezinden Safranbolu ilçesi istikametine yolcu taşıyan Hakan Ö.'nün kullandığı minibüs, çevre yolunda önünde seyreden Şafak D. idaresindeki halk otobüsüyle çarpıştı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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