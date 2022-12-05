Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 08:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
28 aracın motorunu çalan 3 şüpheli yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Avcılar’da 28 adet araç motoru ve 5 adet motor krank parçaları çalan 3 şüpheli yakalandı. Araçlardan çalınan 28 motordan 27’si ise ele geçirildi.
Avcılar'da 13 Kasım tarihinde Adem U., iş yerinde yaşanan hırsızlıkla ilgili polise ihbarda bulundu. 28 araç motoru ile 5 adet motor krank parçasının çalındığının bildirilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda polis, iş yerindeki hırsızlığı gerçekleştirilen 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. 19 suç kaydı bulunan Yaşar U., 2 suç kaydı bulunan Sinan K. ve 7 suç kaydı olan Sadık K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çalınan araç motorlarından 27'si ile çeşitli araç parçaları da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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