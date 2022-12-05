Avcılar'da 13 Kasım tarihinde Adem U., iş yerinde yaşanan hırsızlıkla ilgili polise ihbarda bulundu. 28 araç motoru ile 5 adet motor krank parçasının çalındığının bildirilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda polis, iş yerindeki hırsızlığı gerçekleştirilen 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. 19 suç kaydı bulunan Yaşar U., 2 suç kaydı bulunan Sinan K. ve 7 suç kaydı olan Sadık K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çalınan araç motorlarından 27'si ile çeşitli araç parçaları da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.