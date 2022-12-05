Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine kaya devrilen kişi hayatını kaybetti
Çorum'da köy çeşmesi şebekesinin onarımında çalışan kişi, devrilen kayanın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Saraylı köyü çeşmesinin şebekesinin Dana Deresi mevkisinde imece usulü yürütülen onarım çalışmasına katılan 42 yaşındaki Erdal Cılız'ın üzerine kaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kayanın altında kalan Cılız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cılız'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Çorum
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz