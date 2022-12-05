Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kış lastiği uygulamasına uymayan 227 araca para cezası
[Fotograf: AA]
Bursa'da emniyet ekiplerinin kış lastiği denetimlerinde, uygulamaya uymayan 227 araca ceza uygulandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasına yönelik denetimler sürüyor.
Uygulamanın başladığı tarihten bu yana yapılan çalışmalarda, denetlenen 2174 araçtan kış lastiği kullanmayan 227'sine 198 bin 442 lira para cezası kesildi.
Ekiplerin denetimlerinin süreceği öğrenildi.
Etiketler: Bursa Kış Lastiği
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