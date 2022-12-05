Bursa Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasına yönelik denetimler sürüyor.

Uygulamanın başladığı tarihten bu yana yapılan çalışmalarda, denetlenen 2174 araçtan kış lastiği kullanmayan 227'sine 198 bin 442 lira para cezası kesildi.

Ekiplerin denetimlerinin süreceği öğrenildi.