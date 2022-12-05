Diyarbakır'da 30 Kasım'da cep telefonu satışı yapılan bir iş yerine duvarı delerek giren 3 kişi, çelik kasayı matkapla açarak 60 cep telefonunu çalıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, 3 şüphelinin olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdığı tespit edildi.

Polis ekipleri düzenledikleri "Kadraj" adı verilen operasyonda, R.G., M.G. ve Ö.K.'yi çalıntı 59 cep telefonuyla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cep telefonları iş yeri sahibine teslim edildi.