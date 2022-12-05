Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta kar ve buzlanma: Tırlar yolda kaldı
[Fotograf: AA]
Kars'ta kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Ekipler, tırların ilerleyemediği bölgedeki yolun bir şeridini ulaşıma kapatarak tuzlama çalışması başlattı.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kars-Iğdır kara yolunda buzlanma nedeniyle bazı tırlar Ölçülü köyü mevkiinde yolda kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak tırların ilerleyemediği bölgedeki yolun bir şeridini ulaşıma kapattı. Ardından Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Tırlar, Karayolları ekiplerince iş makinesi desteğinde kurtarılmaya başlandı.
Etiketler: Kars Kar Yağışı Buzlanma
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