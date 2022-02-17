Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan O.Ö. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Ehliyet sınavında maskeye kamera koyan şüphelilere suçüstü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz