Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ehliyet sınavında maskeye kamera koyan şüphelilere suçüstü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da ehliyet sınavında maskeye gizledikleri kamera düzeneğiyle kopya çeken 2 şüpheli ile dışarıda onlara yardım eden 2 kişi yakalandı.
Kağıthane'de polis ekipleri, motorlu taşıtlar sınavında sürücü adaylarına dışarıdan kopya verileceği ihbarını aldı. Ekipler, kopya düzeneklerinin kurulduğu aracı tespit ederek, 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, elektronik cihaz, cihazlara takılı sim kartlar, taşınabilir modem ve maske içerisine kurulmuş kamera düzeneği ele geçirildi.
Sınavdan çıkan kişileri kontrol eden polis, maske içerisine kamera düzeneği kurulu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
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