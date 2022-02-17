Antalya'dan Manavgat istikametine seyreden Doğan Işık’ın kullandığı otomobil, sürücüsünün makas atması sonucu kontrolden çıktı.

Bir süre yolda savrulan otomobil, refüjü aşıp bahçe duvarını yıktıktan sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.

Otomobil hurdaya döndü

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Doğan Işık ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enis Recep Külahlı ve Yavuz Selim Külahlı yaralandı.

Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ölümden saniyelerle kurtuldu

Kaza sırasında evinin bahçesinde traktör römorkunun patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan ev sahibi Adem Erkut, saniyelerle ölümden döndü.

Lastiğini değiştirmek için römorkun altına taş koyduğunu belirten Erkut, "Bir anda güm diye bir ses duydum. Son anda kendimi kenara attım ve otomobil gelip benim bulunduğum yerden römorka çarpıp devirdi ve duvara çarptı" dedi.

Kaza anı kamerada

Kaza anları ise otomobil içerisinde bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kayda alındı.

Cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde, şahısların önce en sağ şeritten sollama yaptıkları daha sonra hızla en sol şeride geçerek önündeki aracı sollamaya çalıştıkları ve bu sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği görüldü.