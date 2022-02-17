İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 62 yaşındaki şüpheli O.K'nin Bayraklı ilçesinde 2 ay önce kiraladığı eve operasyon düzenledi.

Evde polis ekipmanları bulundu

Şüphelinin evinde ve otomobilinde, dedektör köpekler Rota ve Jiby'nin de katılımıyla yapılan aramada, dağıtıma hazır hale getirilmiş 170 kilogram uyuşturucunun yanı sıra telsiz, tabanca, hassas terazi, şarjör ve polis yeleği de ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K, emniyete götürüldü.